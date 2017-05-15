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"ناجي": لن نضم أسماء جديدة في حراسة مرمى المنتخب أمام تونس
احمد ناجي مدرب حراس المرمى بالاهلي

"ناجي": لن نضم أسماء جديدة في حراسة مرمى المنتخب أمام تونس

2017-05-15 20:45:49

قال أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه قد يضم حارسا رابعا لقائمة منتخب مصر التي ستواجه تونس يوم 11 يونيو المقبل.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج “ملعب ميجا” على إذاعة “ميجا إف إم” ان “أحمد الشناوي وشريف إكرامي وعصام الحضري” يقدمون مستويات رائعة مع أنديتهم.

وأضاف ناجي “لو تم ضم حارس رابع، سيكون من الأسماء التي انضمت من قبل لمعسكر المنتخب، لن يكون هناك أسماء جديدة”.

وقد انضم محمد عواد حارس الإسماعيلي لمعسكر المنتخب قبيل كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وأردف ناجي “المعسكر المقبل سيضم فقط القوام الأساسي للمنتخب”.

وأعلن ناجى أنه حصل على رخصة مزاولة مهنة تدريب حراس المرمى في ورشة عمل تابعة للكاف في الكاميرون.

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