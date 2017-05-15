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موسى: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تصل إلى 50%
احمد موسى

موسى: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تصل إلى 50%

2017-05-15 20:50:26

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معارض أهلا رمضان سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين اعتبار من يوم 22 من الشهر الحالي، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها اليوم.

وأوضح موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج، «علي مسئوليتي»، المذاع علي فضائية، «صدي البلد»، أن القوات المسلحة العظيمة قررت المشاركة في المعرض لأول مرة، لافتا إلى أنها سوف تشارك من خلال جهاز الخدمة العامة.

ونصح موسى، المواطنين الذين لم يشتروا متطلبات رمضان حتي الآن، الانتظار للشراء من معرض أهلا رمضان، مشيرا إلى أن التخفيضات علي المنتجات سوف تصل الي 50%.

وأكد موسي، أن المعرض سوف يقام في جميع محافظات مصر، موضحا أن غالبية الشركات الموجودة في مصر سوف تشارك فيه، لافتا إلى أن المعرض سوف يكون منافسا قويا لمشاركة القوات المسلحة.

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