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سيدة تسأل "أذهب للحج أم أرعى زوجي المريض".. شاهد رد أمين الفتوى
جريمة دعارة ندم قتل

سيدة تسأل "أذهب للحج أم أرعى زوجي المريض".. شاهد رد أمين الفتوى

2017-05-15 20:37:11

وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه في برنامج ” فتاوى الناس” على فضائية الناس تقول فيه : ” تقدمت لقرعة الحج وزوجي مريض بسرطان الكبد ويحتاج الى رعاية كاملة ، فهل يجوز تركه والتوجه للحج ؟”.

رد أمين الفتوى قائلا: “إذا كان لديكِ شخص يقوم على رعايته مكانك خلال فترة الحج ولو بأجرة فلا مانع شرعي من ذلك ، أما إذا تعذر إيجاد من يرعاه خلال تلك الفترة فلا يجوز لك الذهاب للحج وحال ذهابك تأثمين لأن رعاية زوجكِ المريض أولى وإن خفتِ ضياع فرصة الحج فلا بأس فسيعوضك الله عنها في العام القادم أو بعد ذلك حسب نيتك”.

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