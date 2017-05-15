خالد الجندي: "4 أمور" من يفعلها على السوشيال ميديا يدخل الجنة2017-05-15 20:56:04
وضع الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، 4 طرق لمستخدمي السوشيال ميديا تنجيهم من عذاب يوم القيامة، وتدخلهم الجنة.
وقال «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، إن الطرق الأربع هي: الستر على أعراض الناس، والدفاع عنها، والدفاع عن السنة النبوية، ونشر الخير».
وأوضح الداعية الإسلامي، أن ستر أعراض الناس يتمثل في عدم نشر أخبار القبض على «فلان» بتهمة كذا، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يستره الله تعالى في الآخرة، مستدلًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».
وأشار إلى أن الدفاع عن أعراض الناس يتمثل في التعليق عبر السوشيال ميديا والدفاع عن الشخص المتهم زورًا وتذكير أناس بفضائله ومحامده.
وألمح إلى أن الدفاع عن السنة يتمثل في عدم نشر الأحاديث المكذوبة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- والرد على من نشرها وبين أنها ليست صحيحة وتحذير الناس منها.
ولفت إلى أن نشر الخير يتمثل في نشر حلقات التعليم والدروس الدينية وغير ذلك من وسائل النفع للناس، مستشهدًا بما روى ابن ماجه، وابن أبي عاصم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ».
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