أصدرت مطرانية كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بيانا إعلاميا أعلنت فيه إقامة قداس ذكرى الأربعين، لشهداء أحد الشعانين، يوم 20 مايو بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ولفيف من الأساقفة والقساوسة.

ووزع القائمون على العمل داخل المطرانية تذكارا ومطبوعات ورقية رسمت عليها صور الشهداء وأسمائهم تأبينا لذكراهم.

وأوضحت المطرانية أن صلوات القداس الإلهي تقام السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحا، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس أبو النجا، والشهداء الأبرار.

كان حادث تفجير كنيسة مارجرجس بشارع علي مبارك أسفر عن سقوط ما يقرب من 28 شهيدا وأكثر من 76 مصابا.