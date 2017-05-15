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إيران ترحب بالجدار التركي العازل على حدودها
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

إيران ترحب بالجدار التركي العازل على حدودها

2017-05-15 20:10:33

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بمبادرة أنقرة لبناء جدار عازل على الحدود التركية - الإيرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي - في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن طهران تنظر بإيجابية إلى أية إجراءات تساهم في تعزيز أمن الحدود ، مضيفا ” الأتراك أبلغونا بالأفكار التي لديهم ، ونرحب بأية خطوة تساعد على إرساء الأمن في المنطقة”.

وأكد أن إيران تأمل في بحث هذه الخطة مع المسؤولين الأتراك بشكل تفصيلي بقدر أكبر ، مشددا على أن تأمين الحدود مسألة حيوية بالنسبة للجانبين ويجب على البلدين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في هذا السياق.

وسبق لوزير الدفاع التركي فكري إيشيق أن أعلن الأسبوع الماضي أن بناء الجدار العازل على الحدود ليس خطوة موجهة ضد إيران ، مؤكدا أن الهدف منه يكمن في ضمان أمن الحدود وحماية الناس القاطنين في المنطقة.

من جانب آخر ، أعلن رئيس إدارة الإسكان في تركيا أرجون توران عن انتهاء المناقصة لبناء جدار طوله 144 كيلومترا ، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر المقبل.

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