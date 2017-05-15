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ميركل: الحكومة الألمانية تبحث عن بدائل لقاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا
أنجيلا ميركل

ميركل: الحكومة الألمانية تبحث عن بدائل لقاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا

2017-05-15 20:09:16

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية تبحث عن بدائل لقاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا ، وذلك ردا على الحظر الذي أعلنته أنقرة، اليوم الاثنين، بمنع نواب البوندستاج من زيارة الضباط الألمان بالقاعدة.

ووصفت ميركل - عقب اجتماع مع حزبها المسيحي الديمقراطي بالعاصمة برلين اليوم - الحظر التركي بأنه أمر مزعج ، لافتة إلى أنها أوضحت ذلك لأنقرة عبر قنوات مختلفة، وأنها ستواصل المباحثات مع الحكومة التركية بهذا الشأن.

وقالت ميركل - في تصريحات بثتها قناة (إيه آر دي) الألمانية - إن الأردن هو أحد البدائل المحتملة للقاعدة التركية ، مضيفة أن الجيش الألماني هو جيش برلماني، ولذلك من الضروري للغاية أن تكون إمكانات الزيارة للجنود متوافرة بالنسبة لنوابنا البرلمانيين.

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