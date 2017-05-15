ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المسئولين في ريال مدريد يواصلون جهودهم للحصول على خدمات الجناح البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت التقارير إن المفاوضات جارية بالفعل بين إدارة الفريق الملكي مع نظيرتها في تشيلسي غير أن هذه المفاوضات اصطدمت بطلب محدد من جانب المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز للموافقة على رحيل نجم الفريق خلال الصيف القادم ، حيث أنه طالب بالحصول في المقابل على خدمات اثنين من لاعبي الريال وهما المهاجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا والمدافع الفرنسي الدولي رافاييل فاران.

ويأتي ذلك في إطار رغبة كونتى - الذي قاد تشيلسى للفوز بلقب البرمير ليج هذا الموسم - في تدعيم صفوف فريقه بشدة الموسم المقبل، خاصة بعد أن تأكدت مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كونتى مصمما على التمسك بهازارد ، غير أنه يبدو أن رغبة اللاعب في الرحيل كانت أقوى من محاولات إقناعه بالبقاء في ستامفورد بريدج.