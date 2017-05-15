قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه سيتم صرف جميع المرتبات والأجور بدءًا من أول يوليو القادم عن طريق نظام الصراف الإليكتروني “A.T.M”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، أثناء مناقشة الصناديق الخاصة.

من جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانه العامة، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارًا بأن يتم صرف المرتبات من خلال الــA.T.M” اعتبارًا من 1 يوليو 2017، موضحًا أن وزارة المالية تسير بخطى سريعة في هذا الصدد.

واستطرد: “لن يسمح اعتبارًا من هذا الوقت بصرف أي شيك ورقي لمستحقات العاملين”، مضيفا أنه تم إصدار كتاب ورقي لتحويل أي مراقب حسابات يخالف ذلك القرار إلي النيابة العامة.

وتدخل وزير المالية بقوله: “لابد أن يصدر أيضا قرار يتعلق بالصرف النقدي”.