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ليستر سيتي: لم نتلق أي عروض لشراء رياض محرز
رياض محرز

ليستر سيتي: لم نتلق أي عروض لشراء رياض محرز

2017-05-15 20:04:42

كشف كريج شكسبير مدرب ليستر سيتي الإنجليزي أن النادي لم يتلق أي عرض من أجل الحصول على خدمات لاعبه الجزائري الدولي رياض محرز.
وقال شكسبير - في تصريحات أدلى بها لصحيفة “ديلي ميل” الانجليزية - “إن ذلك يعني أن هناك احتمالا كبيرا في أن يستمر محرز في اللعب مع فريق الثعالب لموسم إضافي”.

ويرتبط محرز مع ليستر سيتى بعقد يستمر حتى صيف 2020، وشارك اللاعب الجزائري مع فريقه هذا الموسم في 46 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وكان محرز قد أكد في وقت سابق أنه يرغب في الانتقال لفريق يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، كما ذكرت تقارير أنه موجود بالفعل على رادار عدة أندية أوروبية كبيرة مثل عملاقي إيطاليا ايه سى ميلان وانتر ميلان، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي.

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