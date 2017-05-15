عزز المدير الفني الإيطالي مارشيللو ليبي من حدة التكهنات الثائرة حول مستقبل فرانشيسكو توتي قائد فريق روما في ظل إعلان ناديه عن رحيله في نهاية الموسم الحالي وعدم تمديد عقده، حيث أكد ليبي أن اللاعب المخضرم لم يخبره بأنه سيعتزل كرة القدم.

وقال ليبي - في تصريحات أدلى بها لمحطة إذاعية إيطالية - “لقد تحدثت مع فرانشيسكو توتي، ولم يخبرني مطلقاً خلال هذه المحادثة أنه سيعتزل كرة القدم، إن الجميع يتحدث عن اعتزاله ولكنه لم يقل ذلك أبدا”.

وأضاف ليبي - الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب الصيني - قائلا “عندما يتعلق الأمر بأسطورة ورمز لمدينة بأكملها فلا يمكن أن يقول البعض إنه سيعتزل دون أن يقول هو ذلك بنفسه”.

وكان المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الموسم الحالي سيكون هو الأخير لقائد الفريق فرانشيسكو توتي.