شنت الأجهزة الأمنية في عدد من محافظات الجمهورية ، اليوم الاثنين، حملات أمنية ومرورية وتموينية موسعة لضبط الخارجين على القانون والتشكيلات العصابية وحائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي للمتلاعبين في الأسعار.

ففي محافظة الفيوم ، تمكنت الحملة الأمنية تحت إشراف مدير الأمن اللواء خالد شلبي من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية غير مرخصة و4 آخرين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وتنفيذ 624 حكما قضائيا متنوعا وإزالة 88 حالة إشغال طريق، كما تمكنت من تحرير 70 قضية تموينية متنوعة تم خلالها ضبط 350 كجم دقيق بلدي مدعم تم تهريبه في السوق السوداء و400 كيلو جرام سكر مجهولة المصدر و1045 عبوة تمر هندي مجهول المصدر و400 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء ، كما تم تحرير 64 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإدارة نشاط من دون ترخيص وضبط 1818 مخالفة مرورية متنوعة.

ونظمت الرقابة الإدارية بالفيوم بالتعاون مع أجهزة التموين والرقابة التموينية حملة على مستودعات ومنافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على استعداداتها وتوفر المنتجات والسلع المختلفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتفقدت الحملة المستودع الرئيسي للمواد الغذائية بمدينة ومركز سنورس ، حيث تبين وجود 416 طنا من السكر و27 طنا من الأرز و4 آلاف كرتونة زيت و16 طن عدس وغيرها من السلع ، كما تفقدت أحد منافذ السلاسل التجارية بقرية الاخصاص وبعض المحال التجارية بقرية مطرطارس ، حيث سجلت بعض الملاحظات على الوزن وتاريخ الصلاحية ، وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار جميع السلع المعروضة بصورة واضحة والتأكيد على الصلاحية ووجود فواتير للمنتجات تحوي جميع البيانات الخاصة بالمنتج.

وفي محافظة أسيوط ، أسفرت حملة قسم شرطة المرافق برئاسة العميد أيمن محمد علي ، التي استهدفت عددا من الشوارع الرئيسية بالمحافظة بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين التي تعوق حركة المرور ، عن تحرير 225 محضر إشغال وإزالة إدارية وضبط 45 من الموازين والمناضد والمقاعد.

وأسفرت الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن أسيوط عن ضبط 55 متهما وبحوزتهم 35 قطعة سلاح وضبط 2 ونصف فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر.

وفي محافظة القليوبية ، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين هما “سعد ز.” و”وليد ع.” تخصصا في سرقة المساكن والفيلات بالعبور، وذلك لقيامهما بسرقة خزينة حديدية من داخل فيلا في العبور وبداخلها 2500 دولار و7 آلاف جنيه مصري وبعض المشغولات الذهبية ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم ضبط الخزينة الحديدية والمسروقات.

وفي محافظة المنيا ، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على “إيمان ر. ا.” (26 عاما - صاحبة محل ملابس) لقيامها بالنصب والاحتيال على 24 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 9 ملايين و284 جنيها بعد إيهامهم باستثمارها وتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن دفع الأرباح ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على ذات النحو المشار إليه وأنها انتظمت بصفة مستمرة على سداد الأرباح إلا أنها تعثرت في الفترة الأخيرة.

وفي محافظة الأقصر ، نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين والمتاجر وفروع السلاسل التجارية الكبرى بمدينة القرنة غرب الأقصر ، وذلك بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسواق والاطمئنان على مدى جاهزية واستعداد تلك المنافذ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتفقدت الحملة، التي قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وممثلون عن التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، مدى جاهزية المنافذ لشهر رمضان الكريم والكشف على صلاحية المواد الغذائية وأوزان السلع ، ومدى توافر اللحوم والدواجن المجمدة التي توفرها الدولة ، وتحرير المخالفات والمحاضر المخالفين.

واطلعت الحملة على الشهادات الصحية والأوراق الخاصة بالأماكن التي تم المرور عليها، كما حرصت على سماع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والنقص في بعض السلع، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الدجاج المجمد والكبدة المجمدة والبرجر منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط كميات كبيرة من عبوات العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المتاجر والمجمعات التي تم المرور عليها ، ورصدت كميات من الأرز والسكر السائب غير المعبأ في أحد منافذ “جمعيتي”، بالإضافة إلى رصدها عدم وجود شهادات صحية في بعض المحلات ، وسوء حالة النظافة بعدد من المتاجر والمجمعات التي تم المرور عليها، وعدم تواجد بعض مديري الجمعيات أثناء المرور، وغلق بعض بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي أثناء توقيتات العمل الرسمية.

وحذرت الحملة الباعة والتجار من رفع الأسعار أو التلاعب بها وعدم استغلالهم لحاجة المواطنين أو القيام بعمليات الغش والخداع، ووجهت بضرورة الحرص على مستوى النظافة وسلامة السلع وخاصة اللحوم وتوفير تهوية جيدة وتخزين مناسب لها حفاظا على صحة المواطنين وتوفير وبيع كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة المهندس أشرف الحويحي رئيس المركز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الزراعية حملة إزالات موسعة على التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمدينة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفي محافظة شمال سيناء ، أزالت أجهزة الأمن 10 حالات إشغال طريق وضبطت وحررت 7 قضايا تموينية و126 مخالفة مرورية، وأحيل المخالفون إلى الجهات المعنية.

وفي محافظة الغربية ، تم ضبط 12 سلاحا ناريا (4 طبنجة - 8 فرد خرطوش – 11 طلقة متنوعة – 2 خزينة -2 سوستة – أجزاء) و11 قضية اتجار مواد مخدرة و25 قطعة سلاح أبيض و5 متهمين هاربين من قضايا شروع في قتل ، فضلا عن 22 قضية تموينية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ، تم ضبط 43 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و20 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و28 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و27 مخالفة على نموذج 125، و7 سيارات لتجاوز خط السير.

وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 10 أحكام في جناية و645 في جنح الحبس الجزئي والمستأنف و130 مخالفات.

وفي محافظة البحيرة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 4 أشخاص على الطريق الصحراوي بوادي النطرون، وبحوزتهم تمثال أثري قبل الاتجار به.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة حملة تفتيشية موسعة داخل إحدى المجمعات التجارية الكبرى بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، برئاسة كبير أخصائيي إدارتي المجازر ومراقبة الأغذية بمديريتي الصحة والتموين الدكتور طارق صادق، وبقيادة رئيس مباحث التموين بالمحلة المقدم حسام الغريب.

وتم ضبط أكثر من 100 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وينبعث منها روائح كريهة، ويوجد بها تغيرات في الخواص الطبيعية لها.. كما تم ضبط أوراك دواجن ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية منذ شهور، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

وفي محافظة الشرقية، شنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة العميد أحمد شوقي حملة موسعة على الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين وفروع (جمعيتي)؛ للتأكد من توافر السلع التموينية والتعرف على استعدادها لاستقبال شهر رمضان ومدى صلاحية السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين ومسئولي المنافذ التموينية.

وبدأت الحملة جولتها بزيارة جمعية “هرية رزنة” الاستهلاكية بمركز الزقازيق، حيث اكتشف عضو الرقابة سوء الحالة الإنشائية وانهيار السقف الخاص بها، وسوء الحالة التخزينية للسلع المحدودة الموجودة بها من الزيت والسكر، وتدني مستوى النظافة بصورة لا تليق مع آدمية المترددين عليها، علاوة على عدم توافر السلع الغذائية الأساسية الحرة مثل زيت الخليط والأرز والسكر واللحوم والدواجن كما تفتقر الجمعية لقوائم الأسعار.

وانتقلت الحملة إلى فرع (جمعيتي) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية بالقرية واكتشفت توافر جميع السلع الأساسية، لكن لاحظت تراكمها لعزوف الأهالي عن شرائها لارتفاع أسعارها عن السوق المحلي، كما لاحظت عدم وجود قوائم بأسعار السلع المعروضة ومواعيد التشغيل.

واتجهت الحملة إلى فرع الجمعية الاستهلاكية بحي الحسينية بقسم أول الزقازيق واكتشفوا إغلاقها بالضبة والمفتاح، ثم توجهت حملة الرقابة إلى سوبر ماركت شهير بمدينة منيا القمح وبتفقده اتضح توافر جميع السلع الغذائية المطابقة للمواصفات والأوزان ووجود قائمة للأسعار إلا أنه لوحظ ارتفاع بعض السلع بالماركت التجاري، ثم توجهت الحملة لبدال تمويني بذات المدينة واتضح عدم توافر السلع لديه وعدم استعداده لاستقبال شهر رمضان وضيق مساحة البدال.

وفي محافظة الوادي الجديد، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة تفتيش موسعة على منافذ السلع الحكومية لمتابعة ورصد استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم.

بدأت الحملة بقيادة عضو الهيئة بالوادي الجديد الرائد أحمد عبد الحليم، بالتفتيش على منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، ورصدت عدة مخالفات خلال حملتها أبرزها عدم وجود ثلاجات حفظ للحوم والدواجن بشكل كافي وتخزينها على الأرض بشكل غير صحي، مع وجود كميات من الدواجن واللحوم المبردة دون بيعها بحجة انتظار فاكس وتعليمات من الجهات المشرفة على الفرع لبدء البيع للمواطنين، مع قلة العمالة في فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

ورصدت الهيئة، خلال حملتها التفتيشية على منفذ وزارة الزراعة لبيع السلع الغذائية بمدينة الخارجة، عدم استعداد المنفذ لاستقبال شهر رمضان من خلال قلة المعروض من المواد الغذائية والاستهلاكية، مع مخالفة شروط التخزين الصحية والسليمة للمواد الغذائية، وعدم تدوين مدة الصلاحية على أكياس الأرز والاكتفاء فقط بتدوين تاريخ الإنتاج، مع عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية في قائمة الأسعار الموجودة في مدخل المنفذ، ونقص في الأوزان المقررة لبعض المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والدواجن.

وتوجهت الحملة بعد ذلك لفرع مشروع (جمعيتي) بمنطقة الشعلة بجوار مسجد عبد الله آدم بمدينة الخارجة، ولم ترصد أية مخالفات بل رصدت شكوى صاحبة المشروع من عدم المساح لها بصرف كامل مقررات التموين للمنتفعين، بينما يُسمح لبعض التجار بذلك بما يضر مصلحة المنفذ في قلة إقبال المواطنين في صرف حصصهم من المواد التموينية.

وفي محافظة جنوب سيناء، شن مكتب الرقابة الإدارية حملة كبرى بمدينة شرم الشيخ شملت المجمعات الاستهلاكية والتجارية ودلتا ماركت والسلاسل التجارية الكبرى، أسفرت عن تحرير 3 محاضر.

وفي محافظة مطروح، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق الإدارية بمدينتي مرسى مطروح والنجيلة، للتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك، والتأكد من مدى جودة السلع المقدمة للمواطنين من حيث الحجم والوزن والمواصفات.

وتمكنت الحملة برئاسة الرائد عبد الغفار الدويك، من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمطروح ، بالاشتراك مع مديريتي التموين والصحة والطب البيطري ، من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بأحد مجمعات وسط مرسى مطروح ، وحررت الحملة المحاضر اللازمة، مع التنبيه على العاملين بتلك المنشآت التجارية الالتزام بالوزن والحجم المقرر وضرورة مطابقة المواصفات المطلوبة.