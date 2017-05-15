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"النيابة" تنتقل لمعاينة حريق قاعة مؤتمرات بالعاصمة الإدارية
حريق العاصمة الادارية

"النيابة" تنتقل لمعاينة حريق قاعة مؤتمرات بالعاصمة الإدارية

2017-05-15 20:06:18
متابعات

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، لمعاينة موقع نشوب حريق بالعاصمة الإدارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من إخماد حريق قاعة المؤتمرات التابعة لأحد الفنادق تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مصدر أمنى، أن النيران التهمت معظم محتويات الشدات الخشبية حول القاعة وكميات كبيرة من المعدات والأخشاب وتمت السيطرة عليها قبل انتقالها لباقى المجاورات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل العاصمة الإدارية، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير للحماية المدنية واللواء علاء عبدالظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبتهما 10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجى لمحاولة السيطرة على الحريق.

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