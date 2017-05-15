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رئيس تعليم البرلمان يدعو النواب لرفض الموازنة العامة
النائب جمال شيحة‎

رئيس تعليم البرلمان يدعو النواب لرفض الموازنة العامة

2017-05-15 20:06:15

طالب النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، النواب باتخاذ موقف سياسي ضد الموازنة العامة ورفضها، مشددا على ان الاستحقاق الدستوري للتعليم يجب ان يستوفى وبشكل حقيقي وليس دفتريا.

وأشار شيحة خلال كلمته باجتماع اللجنة، الى أنه إذا تم حساب النسبة على اجمالي الناتج القومي (3.5 تريليون جنيه)، فإن المستحق للتعليم العالي 3% أي نحو 68 مليار جنيه بينما المبلغ في الموازنة 35 مليار جنيه والبحث العلمي يكون 1% اي نحو 34 مليار جنيه، ولكن مخصص في الموازنة الجدية 3 مليارات اي اقل من واحد على عشرة بالمائة، مؤكدا ان الاستحقاق الدستوري لم يتحقق ولابد من موقف سياسي، والكرة الان في ملعب النواب وعلى الحكومة ان تعيد أولوياتها.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان لجنة الخطة لا يمكن ان تمرر موازنة غير دستورية، لافتا إلى أن موازنة العام الماضي دستورية لأن البرلمان لا يملك رفاهية اصدار موازنة غير دستورية وتم تخصيص 10 مليارات جنيه موازنة احتياطية للبحث العلمي لم يستخدم منها مليم وهذا خطأ وزارة البحث العلمي.

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