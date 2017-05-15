

ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن النائب بالكنيست، البروفسور فى الاقتصاد مانويل تراختنبيرج، أكد على أنه يعمل على إنشاء ائتلاف سياسى كبير يضم حزب “العمل” وغيره من الأحزاب ويترأسه ايهود باراك، رئيس الحكومة الاسبق، وجابى اشكنازى، رئيس أركان الجيش الأسبق، وغيرهما من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وقال تراختنبيرج، للصحيفة العبرية، إن القيادة الحالية بزعامة بنيامين نتانياهو، لتل أبيب “يمينية متطرفة” لا تحمل أى بشائر للأجيال الجديدة وليس عندها برنامج سياسى معقول، ولذلك تحتاج إلى تغيير ولا يصلح للتغيير سوى جسم سياسى كبير ومتنوع يلتف حول برنامج حزب العمل لعملية السلام ويكون فى صلب اهتمامه رفع مكانة إسرائيل بين الأمم كدولة ديمقراطية.

وأضاف خبير الاقتصاد الإسرائيلى، أنه بسبب استمرار التحديات الأمنية والتهديدات لها من إيران وحزب الله وحماس وغيرها من التنظيمات العسكرية والارهابية، فلا بد أن يكون على راس الدولة شخصية أمنية كبيرة مثل إيهود باراك.

وفى السياق نفسه، قالت الصحيفة العبرية، إن تراختنبيرج لا يبنى الكثير من الآمال حول اقتراحه ويقول إنه يواجه مصاعب كثيرة على الطريق.