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ضبط نماذج إجابة مادة الكيمياء بحوزة طلاب ثانوي في البحيرة
اللواء علاء الدين شوقي مدير امن البحيرة

ضبط نماذج إجابة مادة الكيمياء بحوزة طلاب ثانوي في البحيرة

2017-05-15 20:29:31
متابعات

تمكن مراقبو الامتحانات بإدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، من ضبط 7 طلاب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الدلنجات الثانونية بنين بحوزتهم نماذج إجابات أسئلة مادة الكيمياء.

وتلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة الدلنجات من “محمد لطفى بركات” مدير مدرسة الثانوى بنين بالدلنجات، أنه خلال سير امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوى تلاحظ وجود نماذج إجابات مادة الكيمياء بحوزة كل من “محمود ع م ” 16 سنة و” محمد ر ا ” 16 سنة و” عادل م ع ” 16 سنة و” محمد م ع ” 16 سنة و” كمال ع ك ” 16 سنة و” فرج ع ب ” 16 سنة و” أشرف ع ي ” 16 سنة الجميع مقيمون بمدينة الدلنجات وتم التحفظ عليهم فى المدرسة.

وعلى الفور انتقل الرائد عبده خطاب رئيس مباحث الدلنجات، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بحصولهم عليها من شخص من خارج المدرسة تم تحرير المحضر رقم 4188 إدارى الدلنجات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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