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وكيل يايا توريه: عدم التجديد مع السيتي سيكون قرارا صعبا
يايا توريه - يايا توري - يحيى توريه

وكيل يايا توريه: عدم التجديد مع السيتي سيكون قرارا صعبا

2017-05-15 19:59:43

قال ديمتري سيلوك وكيل الإيفواري يايا توريه، اليوم الاثنين، إنه إذا عرض مانشستر سيتي الإنجليزي على لاعبه التمديد فإن رفض الأمر سيكون قرارا صعبا.
يشار إلى أن عقد اللاعب (34 عاما) ينتهي بعد ستة أسابيع في 30 يونيو المقبل ولم يعرض النادي عليه تمديده حتى الآن.

وأضاف سيلوك قائلا “لم يتصل أحد بنا.. قرأت الكثير من القصص حول عقد جديد وغيره، لكن لا أعرف حقا.. المرة الأخيرة التي تحدثت مع سيتي كانت في مارس الماضي بموناكو.. أمامنا فرص كثيرة.. لدى يايا عروض من عدة أندية، عروض مثيرة للاهتمام من أندية تأهلت الموسم المقبل لدوري الأبطال، لكن مان سيتي له أهمية خاصة بالنسبة ليايا، قدم الكثير له وستكون مسألة الرحيل صعبة”.

يذكر أن توريه أصبح من العناصر الأساسية في الفريق هذا الموسم رغم الخلافات التي جمعته بمدربه الإسباني بيب جوارديولا في البداية.

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