قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ومجلس النواب لا يملكان مخالفة الدستور، وتمرير الموازنة العامة دون استيفاء الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى 2016\2017 متوافقة مع الدستور، مؤكدًا على أن الموازنة الجديدة أيضا لن يتم إقرارها إلا إذا استوفت الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح شيبة، أن البحث العلمى ليس كله فى التعليم العالى، مشيرًا إلى أن هناك مراكز خارج الوزارة، موضحًا أن الدستور تحدث عن الإنفاق على البحث العلمى، والصحة، مضيفا: “الصحة تضم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة”، مطالبًا فى الوقت ذاته بتوجيه الدعم للمستشفيات الجامعية التى تتحمل أكثر من 80% من علاج المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى عن العام المالى 2017/2018، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات المختلفة، وممثلى وزارة المالية.