توجه يحيى راشد وزير السياحة، اليوم الاثنين، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في فعاليات المعرض المصري البحريني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 15-17 مايو الجاري بمشاركة دول الجوار(السعودية-الإمارات-الكويت).

وأكد وزير السياحة -في تصريحات صحفية اليوم - أهمية المشاركة في هذا المعرض مما يصب في صالح زيادة الحركة السياحية البينية بين الدول العربية، مشيرا إلى أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الحركة السياحة الوافدة منها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين الرسميين في دولة البحرين، إلى جانب لقاءات مع ممثلي رؤساء شركات السياحة وأعضاء الغرفة التجارية البحرينية.