أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه متمسك بالإبقاء على لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، مشددا على أن ملاك النادي مصممون بدورهم على عدم التخلي عن أي لاعب مهم في صفوف فريق الريدز.

ويحظى كوتينيو باهتمام كبير من قبل نادي برشلونة الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل من أجل تعويض دور قائد الفريق أندريس إنييستا الذي يعاني من تراجع كبير في المستوى بسبب تقدمه في السن.

وأعرب اللاعب البرازيلي عن سعادته حيال رغبة البارسا في الحصول على خدماته، وقال -في تصريح صحفي- “إنني بالطبع أشعر بالسعادة لرغبة برشلونة في التعاقد معي حيث أن ذلك يعنى أنني أبذل الكثير من الجهد على أرض الملعب”.

وأضاف كوتينيو (24 عاما) قائلا “أعانى كثيرًا بسبب الإصابات لكني أحاول دائمًا مساعدة فريقي، ويجب علينا أن نقدم كل ما لدينا في المباراة الأخيرة من أجل ضمان التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل”.