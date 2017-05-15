تعرف على ضوابط الحج السياحي للموسم الحالي2017-05-15 19:57:37
اعتمد وزير السياحة يحيى راشد ضوابط الحج لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي يوم الاثنين الموافق 15 5/ 2017 وحتى الخميس الموافق 8/ 6/ 2017، وأنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي (الداخلية أو التضامن) التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحية وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة باللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط زيادة أسعار البرامج نظراً لزيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وتتراوح أسعار مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم يبدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، المستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه المستوي بري يبدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه علما بأن كافة هذه الأسعار بعالية غير شاملة سعر تذكرة الطيران.
وتقرر وفقا للضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدرة 20000 جنية، ومبلغ 15000 جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم ومبلغ 10000 جنيه للمستويين الاقتصادي والبري وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.
وفى الإطار ذاته، تضمنت الضوابط قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطه أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.
وتقرر آلا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري عن 2009م وان يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر على إلا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
وأشارت الضوابط إلى عدم السماح للشركات المنظمة لبرامج الحج هذا الموسم إلا بتنفيذ مستوي واحد فقط (5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادي أو بري) والالتزام بذلك علي المسار الإلكتروني، كما أنه لن يسمح بتعديل وسيلة السفر.
فى سياق متصل وجه وزير السياحة ــ رئيس قطاع الشركات السياحية ــ رئيس شئون مكتب الحج السياحي المصري على ضرورة المتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج وعدم التهاون مع الشركات المخالفة مراعاة لصالح الحاج على مدار الموسم وحتى عودة أخر رحلة حج.
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