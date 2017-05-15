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أسامة نبيه: مواجهة تونس "صعبة" واحتمال ضم "غالي".. صوت
حسام غالي
حسام غالي

أسامة نبيه: مواجهة تونس "صعبة" واحتمال ضم "غالي".. صوت

2017-05-15 19:21:45

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم، على صعوبة مواجهة تونس المقبلة، التي ستقام يوم 11 من يونيو المقبل، في افتتاحية مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.

وأضاف “نبيه” خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج “مسا مصر” المذاع على أثير “راديو مصر”، أن صعوبة مواجهة تونس تكمن في أن الفريق الخصم اسم كبير داخل القارة السمراء ومعهم مدير فني جديد وجيد –نبيل معلول-.

وأوضح مدرب الفراعنة، أن محمد النني وعمر جابر، لاعبان من القوام الأساسي ومن المميزين، هما وكل المحترفين مضيفا أنه من الوارد جدا ضم حسام غالي لاعب الأهلي، للمنتخب، إذا احتجنا له الفترة المقبلة.



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