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عاطل يذبح والدته لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات بالشرقية
جثة

عاطل يذبح والدته لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات بالشرقية

2017-05-15 19:25:50
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تمكنت مباحث بلبيس، من القبض علي عاطل ذبح والدته لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد متولي رئيس مباحث بلبيس من القبض علي “محمد ع.أ.م” 30 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية وعاطل من منطقة المتاجر لقتله والدته “فاطمة ح.ر.ل” 50 سنة ذبحًا لرفضها إعطاءه المال لشراء المواد المخدرة.

وتبين من التحريات أن المتهم سدد عدة طعنات في رقبة المجني عليها لرفضها اعطاءه الأموال ومطالبتها له بعدم تعاطي المواد المخدرة، وتم التحفظ علي جثة المجني عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات.

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