قالت المهندسة إسراء موافي، رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري: إن الوزارة طالبت وزارة التخطيط بـ8 مليارات جنيه كاعتمادات للموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، مشيرًا إلى أن ما تم اعتماده من قبل وزارتي المالية والتخطيط 5 مليارات فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2017-2018 لقطاعات وزارة الري.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدمت بخطط مفصلة وبجدول زمنى فى جميع القطاعات التى سبق وأن تقدمت بطلب لزيادة اعتماداتها المالية، من خلال دراسة تهدف للتطوير فى كافة القطاعات.

أوضحت أن الخطة الموضوعة للنهوض بالخدمات فى كافة القطاعات تستوجب توفير أكثر من 7 مليارات على الأقل، خاصة وأن هناك مشكلة فى القروض التى يتم منحها من خلال الوزارة وذلك بسبب تحرير سعر الصرف.

من جهته قال النائب محمد خليفة: من الأفضل تقديم خطة العمل للبرلمان للاطلاع عليها وبناء عليها تدعم موقفها بزيادة الموازنة العامة.