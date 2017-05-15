قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسبانية ضبطت أكثر من طنين من الكوكايين فى سفينة تحمل علم فنزويلا فى المحيط الأطلسى واعتقلت أفراد الطاقم السبعة.

وجرت العملية فى وقت سابق من هذا الشهر فى الرابع من مايو أيار وتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والشرطة البرتغالية.

وقالت الوزارة أن السبعة الذين كانوا على متنها مواطنون فنزويليون مضيفة أنه تم أيضا ضبط بندقية بجانب 2400 كيلوجرام من الكوكايين، وتم سحب السفينة، وهى سفينة صيد صغيرة صدئة وفقا لصور وزعتها الشرطة، إلى جزر كنارى الإسبانية.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنه تم ضبط شحنة من الكوكايين وزنها 5.5 طن كانت فى طريقها إلى إسبانيا واعتقال 24 شخصا فى العملية.