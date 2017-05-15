 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 07:31 مساءً
روابط سريعة
الأسبانية تضبط 2 طن كوكايين فى سفينة تحمل علم فنزويلا
مخدرات ادمان هيروين كوكايين بودرة

الأسبانية تضبط 2 طن كوكايين فى سفينة تحمل علم فنزويلا

2017-05-15 19:29:42

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسبانية ضبطت أكثر من طنين من الكوكايين فى سفينة تحمل علم فنزويلا فى المحيط الأطلسى واعتقلت أفراد الطاقم السبعة.

وجرت العملية فى وقت سابق من هذا الشهر فى الرابع من مايو أيار وتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والشرطة البرتغالية.

وقالت الوزارة أن السبعة الذين كانوا على متنها مواطنون فنزويليون مضيفة أنه تم أيضا ضبط بندقية بجانب 2400 كيلوجرام من الكوكايين، وتم سحب السفينة، وهى سفينة صيد صغيرة صدئة وفقا لصور وزعتها الشرطة، إلى جزر كنارى الإسبانية.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنه تم ضبط شحنة من الكوكايين وزنها 5.5 طن كانت فى طريقها إلى إسبانيا واعتقال 24 شخصا فى العملية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3