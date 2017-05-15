تواجد محمود عبد المنعم “كهربا” صانع ألعاب الزمالك في النادي اليوم الإثنين، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وأدى “كهربا” تدريبات تأهيلية في الجيم على أن ينضم للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وكان “كهربا” قد عاد إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع نادي اتحاد جدة السعودي منذ أسابيع قليلة.