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تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا

2017-05-15 18:45:02

قال نائب رئيس الوزراء التركي فيسي كايناك، إن بلاده تخطط لبناء قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة الباب السورية، التي كانت محور العمليات التركية عبر الحدود ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار مسئول تركي في تصريحات إلى صحيفة “حريت” التركية أن موقع هذه القاعدة يتم النظر فيه بواسطة رئيس الأركان العامة التركية عقيل هيل.

كانت تركيا أنشأت قاعدة مؤقتة في المدينة، وذلك عقب تحريرها شهر فبراير الماضي، إلا أنها كانت تبحث عن شئ أكثر استقرارًا.

وأضاف كايناك أن التواجد العسكري التركي في المنطقة انخفض من 8 آلاف جندي إلى 1500 جندي.

يذكر أن تركيا أرسلت قوات عسكرية إلى سوريا أغسطس الماضي، وذلك من أجل دعم الميليشيات المحلية المتحالفة مع أنقرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والقوات الكردية.

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