"كاف" يخطر الزمالك بموعد مباراتي "اتحاد العاصمة" بدوري الأبطال2017-05-15 18:41:48
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الإثنين، نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للأندية.
وستقام مباراة الجولة الثالثة يوم 2 يونيو المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر بالجزائر.
ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه فرق: “اتحاد العاصمة - أهلي طرابلس - كابس يونايتد”.
وفاز الزمالك في أولى مبارياته بدوري المجموعات على كابس يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، ويأتي في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الذي تفوق على أهلي طرابلس بثلاثية نظيفة.
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