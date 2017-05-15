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الأعضاء الجدد بالمجلس الوطني السوداني يؤدون القسم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأعضاء الجدد بالمجلس الوطني السوداني يؤدون القسم

2017-05-15 18:36:19
أ ش أ

أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الوطني السوداني، اليوم الاثنين، القسم، أمام اجتماع المجلس برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر.

ورحب رئيس المجلس بالأعضاء الجدد، مؤكدا أنهم يمثلون إضافة حقيقية للمجلس وأن اليد ممدودة بالتعاون من أجل السودان وفي سبيل مصالحه وتحقيقا لتطلعات وطموحات المواطنين.

وقال سنلتزم نحن وهم بأساليب الموضوعية والحجة الناصعة والمعلومات الوافرة الدامغة في كل القضايا تحقيقا للمصلحة الوطنية ، من جانبهم، أكد الأعضاء الجدد التزامهم بأداء واجباتهم كأعضاء في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد وأن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة الشعب.

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