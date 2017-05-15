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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لخدمة الأسر الأولى بالرعاية
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لخدمة الأسر الأولى بالرعاية

2017-05-15 18:36:08
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شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة علي استكمال تنفيذ المشروعات الخدمية خاصة المرتبطة بالصرف الصحي للقرى المحرومة علي مستوى الجمهورية، ومراعاة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال مساندة وتمكين الفقراء والأسر والقرى الأكثر احتياجا.

ويقضي البروتوكول بقيام وزارة التنمية المحلية بتوفير مبلغ قدره حوالى 250 مليون جنيه؛ كشريحة أولى من الاعتمادات المقررة لتنفيذ هذا المشروع على أن تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتولى تنفيذه على مستوى الجمهورية.

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