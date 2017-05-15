 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 07:27 مساءً
روابط سريعة
مفاجأة.. ما هو نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم؟
1-948860

مفاجأة.. ما هو نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم؟

2017-05-15 18:22:51

ربما يندهش القارئ عندما يعرف ما هو نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم، إذ إنه يعتقد بالضرورة أن المنافسة تنحصر بين شركتي مايكروسوفت وأبل.

غير أن الدراسة الأحدث في هذا المجال، ومنذ شهر مارس الماضي وحتى الآن تشير إلى أن نظام التشغيل أندرويد بات الأكثر شعبية على كافة المنصات، ليتجاوز حتى ويندوز الخاص بشركة مايكروسوفت، وذلك للمرة الأولى منذ طرح جوجل لأندرويد.

ففي مارس الماضي، بلغت حصة أندرويد في سوق منصات التشغيل العالمية أكثر من 37.93 في المئة، متجاوا نظام ويندوز بفارق ضئيل للغاية، وتحديدا بفارق 0.02 في المئة فقط، بحسب بيانات صادرة عن “ستات كاونتر” المعني بخدمات تحليل الشبكة العنكبوتية.

وخلف هذين النظامين، وبمسافة كبيرة، يقبع نظاما التشغيل الخاصين بشركة أبل، “آي أوس أس” و”أو أس أكس”.

يشار إلى أن حصة نظام أندرويد في السوق عند طرحه قبل 5 سنوات لم تكن تتجاوز 2.4 في المئة، ما يعني أنه حقق قفزة كبيرة في السوق.

وفي ذلك الوقت كانت حصة ويندوز في السوق تتجاوز 80 في المئة.

على أي حال، يظل ويندوز ملك أنظمة التشغيل على أجهزة الكمبيوتر، لكن أندرويد يظل ملك أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة والذكية بالتأكيد، إذ تصل حصته في سوق تلك الأجهزة إلى 71.5 في المئة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3