افتتح الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية اليوم الإثنين ورشة عمل بحضور وفد من مسئولي التدريب وخدمات النشر والبحث من القائمين علي مشروع بنك المعرفة المصري بالقاهرة، ويضم علا وجيه، فيليب بورنل، سمانثا ميلز، وبمشاركة الدكتورة مها غانم وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد نائب رئيس الجامعة حرص الجامعة على توطيد الصلة والتواصل مع كافة أنشطة بنك المعرفة كواحد من أكبر مصادر المعرفة العلمية والبحثية على الإنترنت، والذي يسهم في توفير المزيد من الفرص للطلاب والباحثين لمتابعة كل ما يتعلق بالنشر العلمي والوقوف على كافة التطورات العالمية للنشر بالمجلات العالمية.

وأشار إلى أن ورشة العمل التي ستمدد على مدار اليوم تتضمن جلستين منفصلتين متخصصتين حول التصنيف العالمي للجامعات الدولية والمنح والبرامج الخاصة بدراسة الدكتوراه في الخارج وذلك لإثراء الحركة العلمية فى جامعة أسيوط وتحسين ترتيبها بين جامعات العالم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها غانم أن ورشة العمل تستهدف نشر رسالة بنك المعرفة في العمل علي توسيع دائرة المعارف العلمية في كافة التخصصات المختلفة واستغلاها على النحو الأمثل بهدف تغيير مسار التعليم في مصر وتوفير مناخ علمي متقدم وبيئة بحثية متميزة من شأنها دعم الطلاب والباحثين في كافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة.

وحول التعامل مع قواعد البيانات الخاصة ببنك المعرفة أشارت علا وجيه أن فكرة مشروع البنك أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف إنشاء قاعدة للمعرفة تربط مصر بجميع المؤسسات العلمية والبحثية في جميع دول العالم، وذلك نظراً لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية، ليمثل بذلك أحد المشروعات الرائدة علي مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي، مضيفةً أن البنك يتيح بعض التدريبات وورش العمل والكورسات التخصصية في كافة المناحي البحثية وفروع المعرفة المختلفة.

وفي سياق متصل، انتهت جامعة أسيوط من البرنامج السياحي الذي نظمته الجامعة لضيوفها من طلاب جامعتي داغستان وبيتاجورسك الروسية، لزيارة أهم المعالم الأثرية بمدينة الأقصر، تأكيداَ على أمن واستقرار مصر وتشجيعاَ للسياحة بها، ولنقل رسالة إلى كافة شعوب العالم تدعوهم إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من حضارة متميزة وتاريخ عريق يرجع لآلاف السنين.

صرح بذلك الدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات دول الاتحاد الروسي ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة اليوم الاثنين، وأوضح أن الوفد ضم نحو 20 طالبا وطالبة لقضاء فترة دراسية تستغرق شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية وذلك في أطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتي تتضمن تبادل وفود طلابية بين الجانبين وتعاون علمي وثقافي في عدد من المجالات.

وأشار إلى أن البرنامج السياحي شمل زيارة الوفد لعدد من الأماكن الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر مثل معبد الأقصر والكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات ومعبد هابو، كما قام الوفد في وقت سابق بزيارة إلى دير السيدة العذراء بجبل درنكة وبعض المعالم الهامة في المحافظة إلى جانب زيارة لأهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة وذلك منذ وصولهم إلى مصر في مطلع شهر إبريل الماضي.