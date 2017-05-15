استأنف لاعبو ريال مدريد اليوم /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو بعد غد /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة الـ21 بالليجا، والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة.

وشارك في مران اليوم لاعبو الرديف لينهارت ولين وكيزادا ونيكوس وماريو، بينما اكتفى المصابون داني كارباخال وجاريث بيل وفابيو كوينتراو، بأداء تدريبات تأهيلية داخل منشآت النادي ولم يشاركوا في المران الجماعي الذي غاب عنه أيضا اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز.

ومن المقرر أن يجري الميرينجي تدريبات صباح غد /الثلاثاء/ استعدادا للمنعطف الأخير من الليجا، قبل أن يتفرغ لنهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أمام يوفنتوس على ملعب كارديف في 3 يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة بفارق المواجهات المباشرة خلف برشلونة المتصدر، وسيلتا فيجو المركز الـ13 برصيد 44 نقطة.