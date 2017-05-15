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السودان والصين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بالخرطوم
الرئيس السوداني عمر البشير

السودان والصين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بالخرطوم

2017-05-15 18:24:05

بحث نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية ودول روسيا والصين والهند، الدكتور عوض الجاز، مع سفير الصين لدى السودان، لي ليان خه، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدين متانة العلاقات بين الخرطوم وبكين.

وقال السفير الصيني - في تصريح صحفي عقب اللقاء- إن بلاده وافقت على إنشاء مشروع المسلخ المتكامل في السودان وذلك في إطار التعاون بين البلدين، موضحا أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في السودان، وأن الصين ستقوم بإيفاد مجموعة من الخبراء لتنفيذه.

وأشاد السفير الصيني بدور اللجنة العليا في تنمية وترقية العلاقات السودانية الصينية، موضحا أن اللقاء تطرق أيضا إلى مبادرة الحزام والطريق التي كان قد أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والسلام للدول الواقعة ضمن طريق الحرير، موضحا أن السودان بموقعه الاستراتيجي سيسهم بدور كبير في دعم هذه المبادرة.

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