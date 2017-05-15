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مدرب طائرة الأهلي: دورة الاتحاد الإفريقي أطلعتنا على أحدث الطرق التدريبية العالمية
طائرة الاهلي

مدرب طائرة الأهلي: دورة الاتحاد الإفريقي أطلعتنا على أحدث الطرق التدريبية العالمية

2017-05-15 18:15:12

أشاد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، بالدورة التدريبية الرابعة التي أقامها الاتحاد الإفريقي في الأيام الماضية بنادي وادي دجلة، وشهدت حضور العديد من المدربين الأفارقة من 22 دولة، قائلا: “الدورة كانت مفيدة للغاية، وأطلعتنا على أحدث الطرق التدريبية العالمية”.

ولفت مصيلحي - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي - إلى أن مثل هذه الدورات تضيف الكثير من الخبرات إلى المدربين، وتساعد على تطوير الكرة الطائرة في القارة الإفريقية.

وتمنى المدير الفني للأهلي أن تقام هذه الدورات التدريبية باستمرار؛ من أجل تبادل الخبرات ومساعدة مدربي المنتخبات والفرق الإفريقية على تطوير مستوياتهم، خصوصا أن الدورة يحاضر بها مدربون من البرازيل، وغيرها من الدول الرائدة في الكرة الطائرة.

وتسلم مصيلحي شهادة خاصة بالدورة التدريبية عقب نهايتها أمس، حيث أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، بنادي وادي دجلة والمركز الأوليمبي بالمعادي.

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