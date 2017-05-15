ارتفعت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ في السوق ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الاثنين،وسجل ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 622 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 620 ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.

ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 533 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 710 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 708 جنيهات للجرام ﺃﻣﺲ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺻﻒ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍستقر ليسجل 4976 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4955، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1235 ﺩﻭﻻﺭًا، مقابل 1228 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.