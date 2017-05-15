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مدرب الزمالك يطالب بتسجيلات لدراسة أهلي طرابلس الليبي
البرتغالي أوجستو إيناسيو

مدرب الزمالك يطالب بتسجيلات لدراسة أهلي طرابلس الليبي

2017-05-15 18:06:27

طالب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفيرق الزمالك، من الجهاز الإداري للفريق، توفير تسجيلات لمباريات فريق أهلي طرابلس الليبي، استعدادا لمواجهته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي يوم 23 مايو الجاري في تونس، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب إيناسيو، من حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأبيض، توفير تسجيلات خاصة بفريق أهلي طرابلس، وخاصة آخر مباراة له أمام اتحاد العاصمة الجزائري والتي انتهت بخسارة الفريق الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، من أجل دراسة الفريق المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف به.

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