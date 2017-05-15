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2383 رأس ماشية إلي ميناء الاسكندرية قادمة من إسبانيا
ميناء الاسكندرية

2383 رأس ماشية إلي ميناء الاسكندرية قادمة من إسبانيا

2017-05-15 18:05:50
خاص - محيط

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة ” ساراه ” قادمة من أسبانيا وتحمل على متنها 2383 رأس ماشية .

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور،في تصريحله اليوم ، إن الجهات المختصة قامت على الفور باتخاذ كل التدابير والإجراءات الخاصة بالكشف على رؤوس الماشية ، وذلك لبيان مدى سلامتها تمهيدًا لدخولها المحاجر البيطرية لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد على ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات واستخدام النظم الإلكترونية لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشحن وتفريغ البضائع .

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