وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة ” ساراه ” قادمة من أسبانيا وتحمل على متنها 2383 رأس ماشية .

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور،في تصريحله اليوم ، إن الجهات المختصة قامت على الفور باتخاذ كل التدابير والإجراءات الخاصة بالكشف على رؤوس الماشية ، وذلك لبيان مدى سلامتها تمهيدًا لدخولها المحاجر البيطرية لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد على ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بالإدارات واستخدام النظم الإلكترونية لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشحن وتفريغ البضائع .