تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ويشارك في المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي يستمر يومين، نخبة من أصحاب القرار والخبراء المتخصصين في القانون والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم.

وتناقش جلسات الحدث الدولي أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني والتي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية والتحريض على العنف والترويج لخطابات التطرف والكراهية والتمييز على أسس فكرية أو دينية أو عرقية .

وقد أصبح الإرهاب الإلكتروني خطرا يهدد العالم بأسره وهاجسا يخيف العالم الذي بات عرضة لهجمات الإرهابيين عبر الإنترنت الذين يمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم.