 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 09:16 مساءً
روابط سريعة
نبيل شعيل يخضع لعملية جراحية عاجلة
نبيل شعيل

نبيل شعيل يخضع لعملية جراحية عاجلة

2017-05-15 21:00:56

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” على موقع “انستجرام”، خبر خضوع الفنان الكويتي نبيل شعيل لعملية جراحية عاجلة بالكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل مرض الفنان الكويتي.

أدمن الصفحة طمأن جمهور شعيل على نجاح العملية، بقوله: “أجرى الفنان #نبيل شعيل عملية جراحية في دولة الكويت ولله الحمد تكللت بالنجاح وأسرة روتانا تتمنى له الشفاء العاجل واجر وعافية يا نبض الكويت”.

وكانت شركة روتانا قد طرحت في شهر ديسمبر الماضي ميني ألبوم للفنان الكويتي، بعنوان “نبيل شعيل 2017”، وضم الألبوم 4 أغنيات وهم “أبجد هوز”، و”كله تمام”، و”إنسانة تقدر”، و”الناس غير الناس”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3