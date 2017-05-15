أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” على موقع “انستجرام”، خبر خضوع الفنان الكويتي نبيل شعيل لعملية جراحية عاجلة بالكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل مرض الفنان الكويتي.

أدمن الصفحة طمأن جمهور شعيل على نجاح العملية، بقوله: “أجرى الفنان #نبيل شعيل عملية جراحية في دولة الكويت ولله الحمد تكللت بالنجاح وأسرة روتانا تتمنى له الشفاء العاجل واجر وعافية يا نبض الكويت”.

وكانت شركة روتانا قد طرحت في شهر ديسمبر الماضي ميني ألبوم للفنان الكويتي، بعنوان “نبيل شعيل 2017”، وضم الألبوم 4 أغنيات وهم “أبجد هوز”، و”كله تمام”، و”إنسانة تقدر”، و”الناس غير الناس”.