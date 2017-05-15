

اعتمد يحيى راشد، وزير السياحة، اليوم الإثنين، ضوابط الحج لعام 1438 هجرية، والتي نصت على السماح للشركات بتقديم طلبات تنظيم الحج وتسجيل الحجاج بداية من اليوم الموافق 19 شعبان، وحتى الخميس 8 يونيو الموافق 14 رمضان، وتجرى القرعة العلنية يوم الخميس 15 يونيو الموافق 20 رمضان.

كما نصت الضوابط على سفر لجان المعاينة بداية من الأربعاء 28 يونيو الموافق 4 شوال، وتم وضع سقف للأعداد بلغ للمستوى “ا” 90 تأِشيرة للحج الخمس والأربع نجوم، و135 تأشيرة للحج الاقتصادي والبري، بينما الفئة “ب” 70 تأشيرة للفاخر و95 للاقتصادي، وفئة “ج” 50 تأشيرة للفاخر و70 للاقتصادي.

وبالنسبة للأسعار فقد حددت الضوابط سعر برنامج الخمس نجوم من 83 ألفًا و500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه، والأربع نجوم من 67 ألف جنيه وحتى 74 ألف جنيه، والاقتصادي طيران من 40 ألف جنيه وحتى 49 ألف جنيه، والبري من 41 ألف وحتى 50 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بحسب القرب من الحرم.

ونصت الضوابط على أن يتم سداد مبلغ جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه للمستوى خمس نجوم و١٥ ألفًا للأربع نجوم، و١٠ آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، وذلك وفقًا للآلية التي يتم إقرارها بين غرفة الشركات السياحية والبنك مع إمكانية إيداع واسترداد مبالغ جدية الحجز بأسماء المواطنين على أن يتم سداد المبالغ لمن لم يحالفهم الفوز في موعد أقصاه شهر من إعلان نتيجه قرعة الحج على أن تقوم شركة السياحة رأس التضامن باستلام الشيكات الخاصة بهم.

وافقت الضوابط على قصر حالات الاستبدال بعد نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بحكم قضائي، وبالنسبة للبري فقد أقرت ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2009 وحتى موديل السنة 2017.