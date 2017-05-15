يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية غدا/الثلاثاء/ فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى السابع الذى يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اللبنانية ، تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تحت عنوان تناقضات الصراع والتحول فى العالم العربي.

ومن المقرر أن يتم مساء اليوم الاثنين ، إقامة حفل استقبال لضيوف المؤتمر يتخللها كلمة لراعى المؤتمر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون .