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أبو الغيط يشارك غدا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى السابع
احمد ابوالغيط ـ قمة عمان‎

أبو الغيط يشارك غدا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى السابع

2017-05-15 18:03:29

يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية غدا/الثلاثاء/ فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى السابع الذى يقيمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اللبنانية ، تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تحت عنوان تناقضات الصراع والتحول فى العالم العربي.

ومن المقرر أن يتم مساء اليوم الاثنين ، إقامة حفل استقبال لضيوف المؤتمر يتخللها كلمة لراعى المؤتمر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون .

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