حظى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بإشادة نادى روما الإيطالي، بعد المستوى المميز، الذي ظهر عليه خلال مشاركته في مباراة يوفنتوس، مساء أمس الأحد بملعب “الأولمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث للذئاب، في المباراة التي انتهت بفوز فريق روما على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال نادى روما عبر موقعه الرسمي، “محمد صلاح كان محرك الفريق في مباراة يوفنتوس ونجح في التفوق على الغانى كوادو أسامواه فى المواجهة الثنائية، التى جمعتهما فى مباراة أمس، نتيجة تفوقه فى المواجهات لاعب للاعب والتمركز الذكى، الذى ترك منافسيه غير قادرين على إيقافه”.

أضاف، “محمد صلاح نجح فى استغلال السرعة الفائقة التى يتمتع بها للتقدم خلف مدافعى يوفنتوس أو الدخول فى مواجهات واحد لواحد مثلما حدث مع أسامواه، الفرعون كان يتواجد دائمًا فى المنطقة الامامية على الرغم من سيطرة يوفنتوس فى بعض الأوقات من أجل الانقضاض لحظة استرداد روما للكرة”.

وأشار روما الملقب بـ”الذئاب” إلى أن محمد صلاح يعد أفضل صانع أهداف فى الدورى الإيطالى، بعدما نجح فى صناعة الهدف الثالث الذى سجله رادجا ناينجولان فى شباك يوفنتوس.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 85 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على روما صاحب الوصافة قبل جولتين على نهاية المسابقة.