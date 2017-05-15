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12 سيارة إطفاء لإخماد حريق مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة
سيارات اطفاء سيارات الدفاع المدني

12 سيارة إطفاء لإخماد حريق مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة

2017-05-15 18:06:23
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دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ12 سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع يى مبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل العاصمة الإدارية، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

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