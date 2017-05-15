بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!

وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...