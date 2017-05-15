أجرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مقابلة تلفزيونية مع قناة CCTV القناة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية ، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى “الحزام والطريق” بالعاصمة الصينية بكين.

وتحدثت الوزيرة خلال المقابلة عن الفرص الاستثمارية في مصر،ومميزات قانون الاستثمار الجديد، ودعت المستثمرين الصينين إلى زيادة استثمارتهم فى مصر ، وتطرقت إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين .