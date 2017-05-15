أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم/الاثنين/، أن تشكيل مجلس قومي لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، تحول جذري في الصيغة التنظيمية للحزب.

جاء ذلك خلال لقاء الأسد، بوفد القيادات القطرية العربية المشاركة في المؤتمر القومي الرابع عشر لحزب البعث، تناول النتائج التي تمخضت عن المؤتمر، وخصوصًا تشكيل مجلس قومي يتكون من جميع مندوبي التنظيمات في الأقطار العربية.

واعتبر الأسد - بحسب قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - أن “تشكيل مجلس قومي يعكس ديناميكية فكر البعث ، الذي كان ولا يزال قادرًا على التكيف حسب الظروف المحيطة به دون التخلي عن مبادئه”، مضيفًا أن هذا التحول عبر هذا المجلس “يعكس قدرة البعث على تلبية متغيرات العصر، وفي نفس الوقت، يكرس أهمية الفكر القومي ودور البعث في صد الهجمة التي استهدفت ضرب الشعور القومي العربي في محاولة لتقسيم الشعوب العربية حسب الانتماءات الطائفية والعرقية”.