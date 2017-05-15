 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 05:59 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. وصلة رقص لـ"عمرو أديب" ولميس الحديدي على أغنية "بنت السلطان"
لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها

بالفيديو.. وصلة رقص لـ"عمرو أديب" ولميس الحديدي على أغنية "بنت السلطان"

2017-05-15 17:44:16

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوصلة رقص يشارك فيها الإعلامي عمرو أديب، زوجته الإعلامية لميس الحديدي، احتفالًا بعيد ميلادها، وسط عديد من الأصدقاء.

وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء الإعلامي عمرو أديب وزوجته وهما يرقصان على أنغام أغنية “بنت السلطان” للفنان أحمد عدوية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3