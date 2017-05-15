أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم الاثنين بلغت 150 ألفا و813 طن قمح.

وأوضحت نادية عبده، في تصريح اليوم الاثنين، أن إجمالى المساحة التي تم حصادها بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغت 287 ألفا و29 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تقدر 321 ألفا و138 فدانا.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كما شددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسرب أقماح مستوردة بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.