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غدا .. حازم إمام يحضر افتتاح مركز شباب "أبوتلات" بالفيوم
حازم إمام

غدا .. حازم إمام يحضر افتتاح مركز شباب "أبوتلات" بالفيوم

2017-05-15 17:31:30

تفتتح وزارة الشباب والرياضة غدا ملعب مركز شباب ابوتلات بمحافظة الفيوم بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ونجم نادي الزمالك السابق.

يأتي ذلك ضمن تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص، حسبما ذكر بيان للوزارة الْيَوْمَ.

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