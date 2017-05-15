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13 يونيو.. الحكم في تظلم "جرانة" على منعه وأسرته من التصرف في أموالهم
زهير جرانة وزير السياحة الاسبق

13 يونيو.. الحكم في تظلم "جرانة" على منعه وأسرته من التصرف في أموالهم

2017-05-15 17:35:16
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حجز تظلم “زهير جرانة” وزير السياحة السابق، على القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أمواله وأسرته، للحكم بجلسة 13 يونيو.

كان النائب العام أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية غسل الأموال.

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